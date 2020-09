Déjà-vu für Tschechien und Deutschland

Auch für Deutschland, das als Gruppendritter das Ticket für das Spiel um Platz Fünf in Stockholm gelöst hat, geht es sportlich in diesem Spiel um nichts mehr. Nachdem Bundestrainer Christian Prokop sich noch einmal ausführlich zur schwelenden Bundestrainer-Debatte geäußert hatte, stimmte er sein Team auf die letzte Aufgabe in Wien ein: "Unser Team ist hungrig und will mit Feuer und viel Spaß am Handball weiterspielen."



Logisch, dass der Bundestrainer die Partie nutzen wird, um die Belastung zu verteilen. Kreisläufer Patrick Wiencek (THW Kiel), der an Knieproblemen leidet, wird geschont, für ihn kommt Marian Michalczik (GWD Minden) zu seinem vierten EM-Einsatz.