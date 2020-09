Den zähen 26:22 (13:10)-Arbeitssieg gegen Tschechien hakten die deutschen Handballer schnell ab und verließen die Wiener Stadthalle ohne großen Jubel. Schon am Donnerstagmorgen geht es weiter nach Stockholm, wo am Samstag (16 Uhr/ONE und sportschau.de) im Spiel um den fünften Platz Portugal und damit auch ein deutlich stärkerer Gegner als die Tschechen wartet. "Heute war es etwas mit Handbremse. Aber wir sind cool geblieben", meinte Prokop im ZDF-Interview. "Am Ende zählt nur der Sieg." Für die Olympia-Qualifikation Mitte April in Berlin nehme er "ein gutes Mannschaftsgefühl mit. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie Lust auf Handball hat. Wir gehen in die richtige Richtung."