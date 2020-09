Denn der Sieger dieser Partie wird die beiden Punkte mit in die Hauptrunde nach Wien nehmen. Und der Verlierer ist in allen vier Hauptrundenspielen zum Siegen verdammt, will er noch das Halbfinale erreichen.



Auf Häfner wird daher viel zukommen in diesem Klassiker des internationalen Handballs. Der Rückraumstar der MT Melsungen ist der einzige verbliebene Rückraum-Linkshänder mit internationaler Erfahrung, nachdem Fabian Wiede (Füchse) und Steffen Weinhold (Kiel) abgesagt hatten. Von David Schmidt (Stuttgart), der im Auftaktspiel ein ansprechendes EM-Debüt feierte, darf man gegen den cleveren Titelverteidiger nicht allzu viel erwarten.