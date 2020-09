Team Oranje: Die Frauen als Vorbild

Schagen ist bewusst, dass dieses eine EM-Ticket in seiner Heimat nicht alles verändern wird. "Bei uns im Land ist es so, dass man nur Aufmerksamkeit bekommt, wenn man Erfolg hat", so Schagen. Deshalb stünden die Handballer auch weiterhin im Schatten der Frauen.



Auch Fußball, Hockey und Eisschnelllauf wird bekanntlich in den Niederlanden großer Stellenwert beigemessen. "Aber es wird etwas besser", so Schagen. Nach dem ersten Ausrufezeichen, das die Oranje-Herren mit dem sensationellen Heimsieg in den Playoffs für die WM 2019 gegen Schweden gesetzt hatten, wollen sie in Trondheim daher weitere setzen.