Geschlauchte Abwehr

Weißrussland. Das klingt machbar als Gegner. Nur einmal in 15 Spielen verlor die deutsche Handball-Nationalmannschaft gegen die Osteuropäer, 26 Jahre ist das her, bei der EM 1994 (23:24). In der letzten Partie bei der WM 2017 fuhr die DHB-Auswahl einen 31:25-Arbeitssieg ein. Aber klang nicht auch Lettland nach einer lästigen Pflichtaufgabe? Und dann stolperte das Team um Kapitän Uwe Gensheimer im letzten EM-Vorrundenspiel in Trondheim zu einem peinlichen 28:27-Zittersieg gegen die Balten.