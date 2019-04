Dauerdebatte Überlastung

In einem Video unter dem Hashtag „Don’t play the players“ beklagten sich Stars wie Welthandballer Mikkel Hansen, Nikola Karabatić und der deutsche Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer über den Stress. „Die gesamten Konsequenzen für die Spieler sind, immer mehr zu spielen, ohne dass die Anzahl der Spiele in der gesamten Saison und der Druck auf die Spieler berücksichtigt wird“, sagte Gensheimer. Die französische Sportzeitung L’Equipe nennt das Video eine „Revolte“ der Profis.



Organisiert hatte das Video die europäische Spielergewerkschaft EHPU während der WM, die zahlreiche prominente Ausfälle zu verzeichnen hatte. So mussten der kroatische Spielmacher Luka Cindrić oder Islands Star Aron Pálmarsson in der entscheidenden Phase zuschauen. Islands Coach Gudmundur Gudmundsson prangerte an, dass sein Team drei Spiele an vier Tagen absolvieren musste (zumal der Ruhetag noch ein Reisetag war). „Eigentlich schon fast krank“ sei der Rhythmus von zehn WM-Spielen in 18 Tagen, kritisierte Nationalrechtsaußen Patrick Groetzki nach der WM.