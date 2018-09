Robert Hartings starker Abschied

Nach vielen Tiefs zeigte Harting noch einmal einen guten Wettkampf. "Das Selbstbewusstsein war heute wieder da. Man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist. Jetzt verstehe ich den Satz", sagte der Berliner, nachdem er sich mit dem letzten Wurf vom dritten auf den zweiten Platz verbesserte. Einen Plan, wie es weitergeht, hat der 33-Jährige noch nicht. "Ich werde meine geistigen und körperlichen Fähigkeiten jetzt anderweitig einbringen. Meine Frau wirft ja noch, ich werde in Zukunft also zugucken", sagte Harting und fiel Ehefrau und Diskuswerferin Julia Harting in die Arme.