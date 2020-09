Dietmar Hopp - Zielscheibe für radikale Fans

Eine Kollektivstrafe - womit der DFB, so meinen viele Fans, Wort gebrochen habe. Denn 2017 hatte der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel erklärt, er werde dem Kontrollausschuss empfehlen, von Kollektivstrafen abzusehen. Gänzlich ausgeschlossen wurde diese Art der Sanktion allerdings nie.



Mittlerweile zeigen sich viele Fan-Gruppen in Deutschland solidarisch mit den BVB-Anhängern und halten - wie in Mönchengladbach - ebenfalls beleidigende Anti-Hopp-Plakate in die Höhe.



Fan-Gruppen argumentieren, weder bei rassistischen noch homophoben Entgleisungen habe es eine derart heftige Sanktion gegeben wie diesen Auswärtsbann gegen den BVB. Der jüngste Vertrauensbruch sei ein weiterer Beleg dafür, dass für Geld selbst die 50 plus 1 Regeln aufgeweicht werde. Für Hopp.