Löw zieht die Zügel an

Der Experimentiercharakter tritt zwangsläufig knapp zwei Monate vor der Nominierung des vorläufigen Kaders am 15. Mai im Dortmunder Fußball-Museum in den Hintergrund. Löw kündigte an, in der ersten Begegnung auf ein Gerüst um Mats Hummels, Jerome Boateng, Toni Kroos, Mesut Özil und Thomas Müller zu setzen. Ein Quintett an Weltmeistern, die auch für den Ernstfall der Endrunde gesetzt sein dürften. Und auch Marc-André ter Stegen als Vertreter von Manuel Neuer erhielt vom Coach am Tag vorher eine Einsatzgarantie. Aber ansonsten soll der Konkurrenzkampf ruhig toben.