Hoeneß: "Damals bin ich wilder gewesen"

Uli Hoeneß und Robert Schwan, sein Vorgänger als Bayern-Manager.

Quelle: dpa

Als Hoeneß nach dem viel zu frühen Ende seiner Profi-Karriere wegen chronischer Knieprobleme als Manager begann, setzte der FC Bayern zwölf Millionen Mark im Jahr um und hatte 20 Mitarbeiter. 40 Jahre später sind es fast 700 Millionen Euro und 1.000 Angestellte. Hoeneß könnte längst daheim am Tegernsee den Ruhestand genießen. Das Gegenteil ist der Fall. Wer ihn in seinem Büro mit Blick auf die Trainingsplätze an der Säbener Straße besucht, erlebt dort einen Vereinspatron, der vor Tatkraft und Tatendrang strotzt. "Es ist gerade so viel Arbeit da. Wir haben so viele Themen anzupacken." Hoeneß nennt als Aufgaben den millionenschweren Einstieg von BMW für Audi, den Aufbau einer neuen, jungen Mannschaft, den anstehenden Personalwechsel an der Vereinsspitze.



Ende Juni will er entscheiden, ob er auf der Mitgliederversammlung im November ein weiteres Mal als Präsident kandidiert. Es scheint nur eine Antwort denkbar: Ja klar! Noch war's das nicht für ihn. Zumal sein Ehrgeiz geweckt ist, weil es in dieser Saison oft Kritik hagelte, vom verpassten Umbruch bis hin zur angeblichen Notlösung auf dem Trainerposten mit Niko Kovac. Das habe ihm "furchtbar gestunken", gesteht Hoeneß. Er will liefern. Bei Kovac fordert er "Geduld". Meisterschaft und Pokalsieg sind im ersten Jahr unter dem Kroaten noch möglich.