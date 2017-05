Hoffenheim-Fans mit Europa-Flagge Quelle: imago

Das große Problem für die TSG: Platz vier sichert nicht den Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Dort sind nur die ersten drei Mannschaften der Abschlusstabelle dabei. Wer in den Playoffs zur Gruppenphase scheitert, spielt in der Europa League. Im Fernduell mit Borussia Dortmund geht es für die Kraichgauer beim Saisonfinale der Fußball-Bundesliga also um die direkte Qualifikation. Dann wird feststehen, ob die TSG am 15./16. und 22./23. August (live im ZDF) in die Playoffs zur Königsklasse muss.



„Champions League oder Europa League - das ist finanziell schon ein gewaltiger Unterschied“, sagte Sportchef Alexander Rosen im Interview der „Heilbronner Stimme“. "Wir werden nicht den Fehler machen und sagen: Jetzt bauen wir uns eine Champions League-Mannschaft und setzen alles Geld, das wir mehr einnehmen, in diese Mannschaft“, sagt denn auch der 38 Jahre alte Manager der TSG.