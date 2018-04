Hoffenheims besondere Reise

Auf dem Weg zur Teilnahme an den Champions-League-Playoffs gibt es zwei verschiedene Varianten. Zum einen qualifizieren sich die Meister von schwächeren europäischen Ligen, wie zum Beispiel der schottischen oder dänischen ersten Liga, auf dem sogenannten Meisterweg für die Champions-League-Playoffs. Die zweite Option ist die Qualifikation über den Ligaweg, die Hoffenheim mit dem vierten Platz in der letzten Bundesligasaison erreicht hat.



In den Playoffs treffen sowohl im Meister- als auch im Ligaweg gesetzte und ungesetzte Teams aufeinander. Ob ein Team gesetzt ist, ergibt sich aus dem jeweiligen Uefa-Koeffizienten der Mannschaften. Der Koeffizient setzt sich zusammen aus dem Abschneiden eines Klubs in Europa in den vergangenen fünf Spielzeiten. Da Hoffenheim bisher noch nicht international vertreten war, treffen die Kraichgauer als eines der ungesetzten Teams auf ein gesetztes und damit potentiell starkes Team.



Alle Begegnungen werden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die siegreichen Mannschaften dürfen in der Gruppenphase der Champions-League antreten, die unterlegenen Teams starten in der Europaleague.