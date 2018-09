"Du musst sie auch leben lassen"

Als Spieler war ich ein Spätzünder, als Trainer bin ich es auch. Horst Hrubesch

Wie er sich auch schüttelt - die Jobs kleben an Hrubesch. Dabei spielt er kein Golf, sondern angelt, lebt nicht in München, sondern bei Neumünster, ist nicht smart, sondern einfach der Horst. Über das Angeln von Dorschen hat er vor Jahren ein Buch geschrieben. Falls er irgendwann auch seinen Beruf als Fußballprofi und Trainer literarisch verarbeitet, wird der DFB dieses Werk wohl nicht für seinen Nachwuchs als Lektüre bestellen. Die Karriere von Hrubesch ist der komplette Gegenentwurf zu ungefähr allem, was junge Spieler heute lernen sollen.



"Als Spieler war ich ein Spätzünder, als Trainer bin ich es auch", sagt gebürtige Essener, der erst mit 24 Jahren Profi wurde und mit 29 in der Nationalmannschaft debütierte. In einer Jugendauswahl hat er überhaupt nie gespielt. Hrubesch, der wegen seiner Kopfballstärke den Spitznamen "Kopfballungeheuer" bekam, taucht immer dann auf, wenn irgendein kluger Plan mal wieder nicht funktioniert hat und eine unkonventionelle Lösung her muss.