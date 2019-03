IAAF: Strenger als der Rest der Sportwelt

Russische Athleten dürfen aktuell nur nach gesonderter Prüfung als „neutrale Athleten“ an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Für Olympia 2016 in Rio war lediglich die Weitspringerin Darja Klischina zugelassen. Bei der WM 2017 in London starteten 19 „neutrale“ Russen, bei der EM 2018 im vergangenen Jahr in Berlin waren es bereits 72 – die auch unter neutraler Flagge natürlich als russische Athleten erkennbar waren.