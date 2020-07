Stern: Da hat sich eine großartige Dynamik entwickelt. Ich habe am Anfang nur an Klassiker wie Pilates, Wirbelsäulengymnastik und das Eltern-Kind-Angebot gedacht. Von den Sportabteilungen kamen dann aber noch viele andere Ideen rein. Wir haben jetzt die ersten Bastel-Filme für Kinder aufgenommen, in der nächsten Woche gehen Malwettbewerbe online, wo Kinder ihre Bilder einstellen können. Und Rosi Wahl, die bekannte Turn-Oma, scharrt auch schon mit den Füßen und möchte ein paar Übungen für Hochaltrige zum Besten geben. Die Handbremse ist jetzt gelöst und es sprudelte nur noch so. Das Projekt gibt uns die Gelegenheit, in dieser belastenden Situation nach vorne zu gucken. Mir gibt es in dieser Zeit Kraft.