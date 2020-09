Bericht: Positive Tests verschwiegen

Bei Jamaikas Sprintern hat es bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking in mehreren Dopingproben Auffälligkeiten gegeben. Wie die ARD-Dopingredaktion berichtete, wurde bei Nachtests das Dopingmittel Clenbuterol in geringen Mengen nachgewiesen. Sanktionen gab es jedoch nicht.