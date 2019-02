Ticketskandal: IOC-Spitze unter Druck

2. Im nächsten Schritt schlug das OCI die Firma Pro 10 als neuen ATR vor. Dieses Unternehmen ist vom OK Rio 2016 einschlägig überprüft und schließlich vom OK Rio 2016 akzeptiert worden. Das IOC hat auch diese Entscheidung unterstützt, so wie zuvor bereits die Ablehnung von THG. So konnte das Ticket Sales Agreement mit langer Verzögerung unterschrieben werden. Dadurch war das OCI in eine schwierige Situation geraten und bat um zusätzliche Tickets unter anderem durch eine von Herrn Hickey an Herrn Bach gerichtete SMS. Die diesbezüglichen Gespräche wurden – wie bereits unter Punkt eins erwähnt – von der IOC-Administration mit dem OK Rio 2016 und dem OCI geführt. Schließlich stimmten OK Rio 2016 und das IOC einer zusätzlichen Zuteilung von Tickets in absolut legaler und regelkonformer Weise zu. Diese Tatsache ist bereits seit September 2016 durch eine entsprechende Kommunikation des IOC in der Öffentlichkeit bekannt.