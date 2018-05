„Wir sind Italien!“

Bei der EM 2016 in Frankreich hatte Italien die DFB-Elf wieder einmal am Rande einer Niederlage, erst im Elfmeterschießen war Schluss. Ein Jahr später droht der „Squadra Azzurra“ das Scheitern in der WM-Qualifikation. Was ist passiert? Eine Bestandsaufnahme vor den wichtigsten Spielen in der jüngeren Fußballhistorie des Landes.