Sorgen trotz schwarzer Zahlen

Möglicherweise mischte sich auch ein Schuss Galgenhumor in den Scherz, denn über der wirtschaftlichen Situation kreist das Damoklesschwert einer kräftigen Steuernachzahlung. Die Steuerfahndung wirft dem Verband vor, das Finanzamt bei der Rückzahlung des Darlehens von 6,7 Millionen Euro an den früheren Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus im Jahr 2006 bewusst getäuscht zu haben. Falls es im Zuge der Ermittlungen zu einem Entzug der Gemeinnützigkeit für das Jahr kommt, „hätte der DFB Steuernachzahlungen und Zinsbelastungen in Höhe von etwa 26,2 Millionen Euro zu tragen", wie es in dem Bericht heißt. Dieser Betrag taucht bislang keiner Kostengruppe auf, auch bei den Rücklagen nicht.