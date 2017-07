Kerber verliert Spiel und Platz eins

Ihr gesamtes Auftreten erinnerte an ihre herausragenden Matches aus dem vergangenen Jahr, als sie in Wimbledon erst im Finale von Serena Williams (USA) gestoppt worden war. Nichts mehr zu sehen war von der zaghaften Kerber, die nach ihrem Traumjahr 2016 jegliches Selbstvertrauen verloren hatte. Der Comeback-Sieg in der dritten Runde am Samstag hatte ihr offensichtlich Auftrieb verliehen. "Vielleicht", hatte sie nach dem Erfolg über Shelby Rogers (USA) gesagt, "ist das der Wendepunkt".