Anfang senior brachte seinem Sprößling Ende der 1970er Jahre in Köln das Kicken bei, trainierte ihn später lange Zeit beim KSV Heimersdorf im Norden der Stadt. Die beiden verbindet ein enges Verhältnis – und dass er schon zwei Tage nach dem dramatischen Zwischenfall in Duisburg wieder seiner Arbeit bei Pressekonferenzen und auf dem Trainingsplatz nachgehen konnte, begründete der Chefcoach des Geißbockklubs so: „Weil Papa es so gewollt hätte. Der Sport hat uns und ihm so viel gegeben.“