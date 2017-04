Schneckenrennen nach Europa

Doch nicht nur die Kölner Versuche wirken fast schon verzweifelt, sich an einem Europa-League-Startplatz festzuklammern. Um die Ränge fünf bis sieben hat sich nämlich ein Schneckenrennen entwickelt. Weil Bayer Leverkusen und der FC Schalke 04 als "natürliche" Europapokalteilnehmer den Bundesliga-Alltag so vernachlässigt haben und die Nachrücker nicht das Niveau erreichen, gilt: viel Masse, wenig Klasse. Wie sagte Wolfsburgs Nationalspieler Mario Gomez erst kürzlich: "Acht Punkte zwischen Europa League und Abstiegsplatz, das gibt es normalerweise in der dritten und vierten Liga. Man kann das als Stärke oder Schwäche der Liga auslegen, ich finde, das ist eine Schwäche."