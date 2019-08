Solche Stereotypen sind tiefer verwurzelt und sie sind mit einem: "Oh, sorry, nicht so gemeint" auch nicht aus der Welt geräumt.

Eine solche Geisteshaltung rührt von einer Überheblichkeit und einem Überlegenheitsgefühl her. Sie unterscheidet nach Rassen. Das mag man in einem juristischen Sinn als "nur diskriminierend" ansehen, wie es der Ehrenrat getan hat, im allgemeinen Verständnis ist es rassistisch.