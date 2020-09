Funkels Rauswurf: Notwendiger Schlussstrich

Spät, vielleicht zu spät, wagen Fortuna Düsseldorf und Pfannenstiel was: der Sportvorstand als "Königsmörder"? Mit dem Trainerwechsel von Funkel zu Uwe Rösler geht Pfannenstiel, der bei einigen Fans aufgrund seiner Sommertransfers selbst schwer in der Kritik steht, "all in". Ein Bundesliga-Trainernovize als Retter? Definitiv ein hochspannendes Experiment, allerdings unter Zeitdruck: die Mission Klassenerhalt startet am Samstag gegen Frankfurt, danach folgt das Pokal-Achtelfinale in Kaiserslautern.