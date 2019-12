Diese Trainer-Trennung ist in erster Linie eine Niederlage für die Chefs an der Säbener Straße: für den permanenten Kovac-Kritiker und Skeptiker Karl-Heinz Rummenigge, für den macht- und glücklosen Sportdirektor Hasan Salihamidzic und natürlich für Kovac-Befürworter und Beschützer Uli Hoeneß. Das Traineraus - ausgerechnet am Ende seiner Herrschaftszeit beim FC Bayern - als persönlicher Misserfolg. Bad End statt Happy End!