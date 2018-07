Supercup unter dem Motto "Spitzensport verbindet"

Die Kooperation von Profifußball und Deutscher Sporthilfe besteht bereits seit den Olympischen Spielen in Peking 2008. Seitdem wurden mehr als 450 Talente, die der Nachwuchselite-Förderung der Deutschen Sporthilfe angehören, mit Unterstützung der DFL Stiftung gefördert. 35 Europameister, 30 Weltmeister und vier Olympiasieger sind daraus hervorgegangen. Alleine an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 nahmen 34 vom Profifußball und der Sporthilfe unterstützte Sportler teil. Auch Kugelstoß-Paralympicssieger Niko Kappel zählt zu ihnen.