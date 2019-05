Klärendes Finale für Kovac

Die Zweifel an Kovac in Klub und Mannschaft sind aber nicht nur Folge des deutlichen Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Liverpool, sondern auch der wechselhaften Saison in Liga und Pokal. Äußerst mühsam geriet ja auch der Weg nach Berlin, mit den knappen Siegen bei den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (1:0) und SV Rödinghausen (2:1) sowie bei Hertha BSC (3:2 n.V.), gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim (5:4) und bei Werder Bremen (3:2).