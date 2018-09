Am Wochenende fährt sie zum ersten Mal nach dem Unfall für ein paar Tage nach Hause nach Erfurt. "Ich möchte ins Leben zurück", sagte die junge Frau im Rollstuhl. Ihre Reha will sie in Marzahn bis Weihnachten fortsetzen und danach in ihr neu gebautes Haus in Erfurt umziehen. Seit dieser Woche dürfe sie "schon wieder richtig Sport machen", so Vogel. "Ich war gestern schon beim Rollstuhltraining. Der Ehrgeiz ist geweckt."