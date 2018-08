Sonderrolle mit Gefahrenpotenzial

Er selbst aber pocht auf eine Rolle, die in unausgesprochener Form auch Michael Ballack, Torsten Frings oder Bastian Schweinsteiger genossen, die in der Ära Löw immer wieder Freundschaftsspiele sausen ließen. So könnte Kroos zwar den Auftakt der Nations League am 6. September gegen den Weltmeister Frankreich in München bestreiten, nicht aber vier Tage später den Test gegen den WM-Teilnehmer Peru in Sinsheim.