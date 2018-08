Kroos forderte, dass jeder in der Mannschaft sein Ego in den Hintergrund stelle. Das werde in den Zeiten von Social Media, einigen ausschließlich lobenden Beratern und anderen Einflüssen allerdings nicht einfacher. „Wer nur auf Lobeshymnen hört und dann denkt, er ist der Beste, Tollste und Schönste, der tut sich schwer damit, wenn er plötzlich auf der Bank sitzt“, sagte er.



Die Nationalmannschaft müsse zwar wieder besser in der Defensive werden, sollte aber ihre grundsätzliche Spielweise trotz des erstmaligen Vorrunden-Aus bei einer WM nicht ändern. „Wir müssen als Mannschaft, gemeinsam mit dem Trainerteam, einen Weg finden, damit wir unsere Philosophie - den Ball haben zu wollen - wieder mit erfolgreichem Fußball verbinden“. Kroos forderte, „dass wir wieder gieriger und zwingender werden, was das Toreschießen angeht… Wir müssen wieder unangenehmer werden im Defensivverhalten als Mannschaft. Das müssen wir verbessern - ohne dabei nur aufs Verteidigen aus zu sein.“