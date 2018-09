Entwicklungsprozess mit Licht und Schatten

Damit ist auch das 4-3-3-System mit dem Verzicht auf einen klassischen Spielmacher gesetzt, zumal sich Experimente in einem Monat eher ausschließen: Wenn die deutsche Mannschaft in der Nations League zu den Auswärtsspielen in Amsterdam gegen die Niederlande (13. Oktober) und in Paris gegen Frankreich (16. Oktober) antritt, dann braucht es ein gutes Grundgerüst, um in der Dreiergruppe nicht in die Bredouille zu kommen und womöglich in die B-Kategorie abzusteigen. Löw kann sich mit diesem Wettkampfmodus durchaus anfreunden, hält es doch alle Protagonisten – den Südbadener inklusive – unter Spannung. „In der jetzigen Phase ist es schon wichtig, dass die Mannschaft auf diesem Weg in punkto Taktik und Einstellung weitergeht.“