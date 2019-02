Mit Jung und Alt nach Glasgow

Mit seinen 6,56 Sekunden, die er im 60-Meter-Vorlauf bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig gerannt ist (bevor er das Finale in 6,59 Sekunden gewann), rangiert der Newcomer auf Rang drei der europäischen Jahresbestenliste. Und der Jahresschnellste, Reece Prescod (6,53) aus Großbritannien, geht in Glasgow nicht an den Start. Somit liegt in der Meldeliste nur der unter türkischer Flagge laufende Jamaikaner Emre Zafer Barnes (6,55) vor Kranz.



Christina Schwanitz ist nicht mehr ganz so jung, dafür aber reichlich routiniert. Die 33-Jährige hat fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Nach Glasgow reist sie als Europas Jahresbeste - und mit frisch gestärktem Selbstbewusstsein als Siegerin der World Indoor Tour des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF.