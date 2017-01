Peking 2008:

100 m: Gold in 9,69 Sekunden (WR)

200 m: Gold in 19,30 (WR)

4x100-m-Staffel: Gold in 37,10 (WR)*



London 2012:

100 m: Gold in 9,63

200 m: Gold in 19,32

4x100-m-Staffel: 36,84 (WR)



Rio de Janeiro 2016:

100 m: Gold in 9,81

200 m: Gold in 19,78

4x100-m-Staffel: Gold in 37,27



* wegen positiver Probe von Nesta Carter aberkannt.