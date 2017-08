Farah holt Gold - Bolt locker im Halbfinale

Am Samstag wird es für Bolt und Harting ernst: Sowohl über die 100 m (22:45 Uhr) als auch im Diskuswurf (20.25 Uhr) werden dann die Medaillen verteilt. Es wird das letzte Einzelrennen in Bolts Karriere sein, nach der WM ist Schluss. "Ich freue mich, dass ich durch bin und werde jetzt meinen Job so gut machen, wie es geht", sagte Bolt. Der deutsche Meister und Rekordler Julian Reus (Wattenscheid) schied in 10,25 Sekunden um eine Hundertstelsekunde im Vorlauf aus.