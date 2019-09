Der Umsteiger und der Spezialist

In der Tat. Die Leverkusener haben sich in dieser Saison gegenseitig gepusht und nun treten beide neben Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) in Doha an. Die Qualifikation der Stabhochspringer findet am Samstag (16:30 Uhr im ZDF-Livestream) statt, das Finale am Montag (19:05 Uhr im ZDF-Livestream).



Die Weltspitze ist den Deutschen aber enteilt. In diesem Jahr sind mit Sam Kendricks (USA, 6,06 Meter), Piotr Lisek (Polen, 6,02) und dem schwedischen Überflieger Armand Duplantis (6,00), der so alt ist wie Lita Baehre, schon drei Athleten über die magische Sechs-Meter-Marke geflogen. Aber zumindest formiert sich so langsam wieder ein leistungsstarke Truppe im Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV).