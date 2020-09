Deutsche Medaillenhoffnungen für die Leichtathletik-WM

Sport | Leichtathletik-WM 2019 - Malaika Mihambo (4/14)

Mit Goldambition geht Weitspringerin Malaika Mihambo an den Start der Leichtathletik-WM. Die Europameisterin von Berlin hat in diesem Jahr Sieben-Meter-Sprünge in Serie gezeigt und reist als Nummer eins der Welt an.