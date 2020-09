Viel Kritik an Stimmung in Doha

Licht aus, Illusion an: Kurz vor dem 100-m-Finale der schnellsten Frauen der Welt schmiss die Stadionregie in Doha eine protzige Lasershow an und gaukelte so etwas wie Stimmung vor. Doch auch dieser Kniff verdeckte nur kurz, dass ein weiteres Highlight dieser Leichtathletik-WM fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Der erschütternd schwache Zuspruch wird neben der Hitze zum Hauptproblem der Titelkämpfe - und lässt schon jetzt für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Schlimmes befürchten.