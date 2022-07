Stabhochspringerin Jacqueline Otchere hat im Finale den zehnten Platz belegt. Beim Doppelsieg der USA überspringt die erst kurz vor den Titelkämpfen nachnominierte Mannheimerin 4,45 m. An der Höhe von 4,60 m scheitert die Deutsche dann aber. Damit verpasst sie auch die Norm für die Europameisterschaft in München in drei Wochen. Gold ging an Olympiasiegerin Katie Nageotte (USA), die gleich im ersten Versuch 4,85 m übersprang. Zweite wurde ihre Teamkollegin und Vizeweltmeisterin Sandi Morris, die die Siegeshöhe erst im zweiten Versuch schaffte. Bronze ging an Nina Kennedy aus Australien (4,80 m).