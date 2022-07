Die deutsche Frauen-Staffel hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene mit der insgesamt viertbesten Zeit das Finale über 4x100 m erreicht. Tatjana Pinto (Wattenscheid), Alexandra Burghardt (Burghausen), Gina Lückenkemper (Berlin) und Rebekka Haase (Wetzlar) kamen in ihrem Vorlauf in 42,44 Sekunden auf Platz drei und schafften damit die direkte Qualifikation für den Endlauf (4:30 Uhr MESZ am Sonntagmorgen). "Es hat funktioniert, mal schauen, was im Finale drin ist", sagte Lückenkemper, die im Einzel das Halbfinale erreicht hatte, in der ARD. Schlussläuferin Haase meinte: "Wir haben unser erstes Ziel erreicht, jetzt heißt es Vollgas."