Der 26-Jährige kam in einem durchwachsenem Finale nur auf für ihn enttäuschende 85,37 Meter - mehr als vier Meter weniger als in der Qualifikation (89,65). Gold sicherte sich überraschend Anderson Peters aus Grenada (86,89) vor dem Esten Magnus Kirt (86,21). Julian Weber aus Mainz belegte in Doha Rang sechs (81,26).



"Ich habe heute nicht unbedingt Gold verloren, sondern Bronze gewonnen", sagte Vetter im ZDF: "Es war ein heftiges Jahr."