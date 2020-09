Mihambos Leistung diente dem Leichtathletik-Weltverband IAAF dann auch als einer der Beweise für die Qualität der Veranstaltung in Doha. Schon kurz nach Ende der Titelkämpfe verschickte der Verband eine Mitteilung, in der ausführlich erklärt wird, warum diese WM "die beste aller Zeiten" gewesen sei. "Gemessen an der Qualität", so wird IAAF-Präsident Sebastian Coe zitiert. Unmenschliche Hitze für Marathonläufer und Geher, wenige Zuschauer im Stadion, maue Stimmung, Korruption bei der WM-Vergabe - die Dinge, die weltweit von dieser ersten Leichtathletik-WM in einem arabischen Land in Erinnerung bleiben werden, klammert die IAAF bei ihrer Betrachtung gänzlich aus. Ihr Ranking basiert allein auf den Leistungen der Athleten. Und danach liegt Doha vor London 2017 und Sevilla 1999.