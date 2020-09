Gonschinska: "Herausforderung" für Klosterhalfen

Die Läufer leben in der Gegend von Portland, Oregon.



Einige der Läufer der Gruppe leben in einem speziell entworfenen Haus, dem sogenannten Höhenhaus. Durch Filter wird der Sauerstoff aus der Luft entfernt, um das Leben in großer Höhe zu simulieren. Durch das Leben in der Höhe entwickelt der Athlet mehr rote Blutkörperchen, was die sportliche Leistung steigert.



Trainiert wird auf dem Hauptcampus von Nike, der sich etwas außerhalb des Vororts von Portland, Beaverton, Oregon, befindet.



Zusätzlich zur simulierten Höhe werden die Athleten mittels spezieller Software überwacht, um ihren Trainingszustand zu kontrollieren. Weitere Traingseinheiten umfassen Unterwassertraining und andere Methoden mit verringerter Schwerkraft sowie hypoxische Trainingsmethoden, also Training unter Sauerstoffmangel.