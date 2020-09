Wie entfesselt lieferte Kaul am Tag der Deutschen Einheit eine Topleistung nach der anderen ab und stieg am Ende eines so kräftezehrenden Wettkampfs in Katar mit nur 21 Jahren und 234 Tagen zum mit Abstand jüngsten Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte auf. Vor ihm hatte diesen Titel Torsten Voss getragen, der 1987 in Rom mit 24 Jahren und 164 Tagen gewann. Der DDR-Athlet hatte bisher auch als einziger Deutscher Zehnkampf-Gold gewonnen. Nun trat Kaul sein Erbe an - und das ausgerechnet in der letzten Stunde des 3. Oktober nach deutscher Zeit.