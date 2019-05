Doublegewinn für den Joberhalt

90 An dieser Stelle: Herzlichen Glückwunsch an den Pokalsieger und damit Doublegewinner FC Bayern München!

90 Fazit:

Der FC Bayern München ist zum 19. Mal DFB-Pokalsieger! Mit 3:0 bezwingt der Rekordmeister RB Leipzig und sichert sich damit die Trophäe. Nachdem der erste Durchgang durchaus verteilt war, begann der zweite Abschnitt furios. In der ersten Viertelstunde nach dem Seitenwechsel waren die Roten Bullen besonders chancentechnisch klar überlegen. Ein bockstarker Neuer mit einigen tollen Paraden sowie das Unvermögen im Abschluss waren ausschlaggebend, dass die Münchener ihre Führung behalten konnten. Erst nach ca. 60 Minuten befreiten sich die Süddeutschen und verwerteten ihrerseits einige gute Gelegenheiten nicht. Erst nach 78 Minuten erlöst Coman seine Mannschaft mit dem 2:0, einige Zeigerumdrehungen später machte Lewandowski den Sack zu. Insgesamt geht der Erfolg aufgrund der etwas größeren Kaltschnäuzigkeit und der individuellen Klasse durchaus in Ordnung. Die Sachsen jedoch haben sich sehr ordentlich verkauft, waren zwischenzeitlich drauf und dran zu treffen und sind mit dem 0:3 sicherlich unter Wert geschlagen. Dennoch müssen sie sich die Pleite auf die eigene Fahne schreiben - bei besserem Ausnutzen der Chancen wäre auch mehr drin gewesen.

90 Spielende

90 Sabitzer darf sich bei einem Freistoß aus mittigen 24 Metern nochmal versuchen. Der Schuss des Ösis bleibt aber in der Mauer hängen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Die dicke Möglichkeit für Robben zum seinem Torerfolg! Kimmich wühlt sich zunächst über rechts durch und scheitert aus acht Metern am gut reagierenden Gulácsi. Der Abpraller landet vor den Füßen vom Niederländer, der es fertigbringt, das Leder aus sieben Metern weit drüber zu bugsieren.

89 Nach schmuckem Doppelpass mit Lewandowski taucht Robben zentral an der Strafraumkante auf. Statt es in typischer Manier mit dem Schlenzer zu probieren, will er Ribéry in die Lücke schicken. Das misslingt.

87 Im nächsten Moment wechselt Kovač zum dritten Mal aus. Auch Ribéry darf im letzten Pflichtspiel nochmal ran. Er ersetzt den starken Coman.

87 Einwechslung bei Bayern München -> Franck Ribéry

87 Auswechslung bei Bayern München -> Kingsley Coman

86 Gelbe Karte für Robert Lewandowski (Bayern München)

Lewandowski entblößt nach seinem Treffer seinen nackten Oberkörper und reißt sich sein Jersey vom Leib. Dafür wird er verwarnt.

85 Tooor für Bayern München, 0:3 durch Robert Lewandowski

Das ist der Pokalsieg! Bayern kloppt die Kugel aus der rechten Abwehrhälfte nahe der Seitenauslinie in Person von Kimmich einfach mal nach vorne. Dort wird sie richtig heiß, weil Upamecano sich verschätzt. Lewandowski riecht den Braten, zieht im rechten Halbfeld am Verteidiger vorbei und behält aus mittigen elf Metern vor Gulácsi die Nerven. Per lässigem Heber stellt er die Weichen endgültig auf Sieg.

83 Kimmich tritt den fälligen Freistoß aus dem rechten Halbfeld an den kurzen Pfosten. Müller wirft sich mit dem Hinterkopf rein, kann Gulácsi aus neun Metern aber nicht bezwingen.

82 Rangnick geht all in und ersetzt den defensiven Konaté durch den offensiveren Haïdara.

82 Gelbe Karte für Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Upamecano wehrt einen Pass mit der Hand ab. Dafür sieht er den ersten gelben Karton des Matches.

82 Einwechslung bei RB Leipzig -> Amadou Haïdara

82 Auswechslung bei RB Leipzig -> Ibrahima Konaté

80 Während Comans Abschluss flogen in der Mitte Konaté und Lewandowski zu Boden. Die Ostdeutschen reklamieren natürlich Foul, nach Überprüfung kommen die Referees aber zu Recht zu dem Ergebnis, dass der Treffer gültig ist. Damit wird es nun eine Herkulesaufgabe für Leipzig.

78 Tooor für Bayern München, 0:2 durch Kingsley Coman

Die Vorentscheidung? Kimmichs Zuspiel aus dem rechten Halbfeld macht Upamecano unglücklich scharf. Coman pflückt das Rund unnachahmlich 15 Meter zentral vor dem Kasten technisch ganz stark herunter. Damit lässt er Laimer alt aussehen, zieht nach halblinks und vollstreckt aus neun Metern hoch ins lange Eck. Tolle Aktion des Franzosen!

76 Werner dribbelt auf der rechten Außenbahn Hummels aus und wuchtet die Pille in die Mitte. Dabei fliegt sie etwas zu nah ans Tor, Neuer reißt die Fäuste hoch und blockt somit zum Einwurf. Daraus resultiert keine Gefahr.

73 Großer Moment beim Rekordmeister: Robben ersetzt Gnabry und kommt zu seinem letzten Pflichtspieleinsatz für die Roten.

73 Einwechslung bei Bayern München -> Arjen Robben

73 Auswechslung bei Bayern München -> Serge Gnabry

72 In der Tat: Leipzig agiert jetzt mit einer Dreierkette mit Konaté als zentralem Mann. Mal sehen, ob das die Wende bringt.

70 Zweiter Wechsel bei RB: Möglicherweise aus systemtechnischen Gründen kommt Upamecano für Orban. Eine Verletzung war beim Käpt'n nicht zu erkennen.

70 Einwechslung bei RB Leipzig -> Dayot Upamecano

70 Auswechslung bei RB Leipzig -> Willi Orban

68 Enge Nummer! Gnabry streichelt das Leder von rechts butterweich in den Bereich zwischen Elfmeterpunkt und Fünfmeterraum. Dort steigt Lewandowski hoch, sein Schädelstoß rauscht knapp links vorbei.

65 Beide Trainer tauschen erstmals aus. Während Rangnick Laimer für Adams bringt, feiert Tolisso beim FCB sein Comeback. Der Franzose übernimmt im Mittelfeld für Martínez.

65 Einwechslung bei Bayern München -> Corentin Tolisso

65 Auswechslung bei Bayern München -> Javi Martínez

65 Einwechslung bei RB Leipzig -> Konrad Laimer

65 Auswechslung bei RB Leipzig -> Tyler Adams

63 Jetzt Müller! Der Angreifer schlenzt die Kirsche aus zentralen 23 Metern nur ganz knapp am rechten Knick vorbei. Da wäre Gulácsi chancenlos gewesen.

62 Thiago hat das 2:0 auf dem Schädel! Gnabry zieht rechts in der Box fast bis zur Grundlinie durch und knallt das Spielgerät wuchtig nach innen. Gulácsi reißt blockt das Rund in die Mitte ab, wo Thiago fünf Meter vor dem Gehäuse den Kopf reinhält - haarscharf vorbei.

62 Hummels macht den Lúcio! Der Ex-Dortmunder treibt das Leder zentral aus der eigenen Hälfte in die des Gegners und setzt sich prima durch. 18 Meter vor dem Kasten wählt er dann selbst den Abschluss, Gulácsi wehrt den guten Versuch aber ab.

60 Eine Stunde ist durch, die Führung für den Rekordpokalsieger ist inzwischen ziemlich schmeichelhaft. Einzig Neuer und die mangelhafte Abgezocktheit der Sachsen führen dazu, dass es nicht 1:1 steht. Allerdings liegt der Ausgleich in der Luft.

57 Die Bayern retten auf der Linie! Nach einem kleinen Gewusel im Sechzehner der Münchener darf Werner aus halbrechten acht Metern abziehen. Sein Flachschuss saust an Neuer vorbei, doch Süle steht vor dem Einschlag noch in der Bahn und lenkt das Geschoss vom Tor weg.

56 Bei einem rasch ausgespielten Konter rennt Lewandowski den linken Flügel entlang und dringt in die Box ein. Mit einem Haken nach innen vernascht er Konaté, scheitert aber aus zehn Metern an Gulácsi.

55 Gulácsi! Nach flachem Pass aus dem linken Strafraumkorridor kommt am zweiten Pfosten Gnabry grätschend zum Abschluss. Die Murmel trudelt gegen die Laufrichtung des Torwartes in Richtung linkes Eck. Gulácsi taucht aber noch rechtzeitig ab und nimmt den Kullerball auf.

52 Langsam müssen sich die Bullen über ihre Chancenverwertung aufregen. Wieder haben sie gleich zu Beginn eine tolle Möglichkeit, um eine Bude zu erzielen. Weil Neuer aber bis hierher überragend drauf ist, führen nach wie vor die Mannen aus dem Süden der Republik.

49 Nach abgewehrter Ecke geht es bei RBL nochmal schnel. Forsberg gibt von links an den ersten Pfosten, wo Werner einläuft. Der 23-Jährige hält den Fuß in die halbhohe Flanke und prüft, ob Neuer richtig wach ist. Der Schlussmann hält das Ding aus acht Metern aber fest.

48 Forsberg lässt den Ausgleich liegen! Nach überragendem Zuspiel aus dem Mittelfeld steuert der Schwede vollkommen allein gelassen auf Neuer zu. Aus zentralen 13 Metern probiert er, Neuer zu überwinden. Der Keeper geht fix zu Boden und pariert im Eins-gegen-Eins bärenstark.

46 Gleich ein Schuss der Bayern: Alaba passt von der linken Grundlinie in den halblinken Rückraum. Aus 18 Metern zieht dann Thiago direkt ab, aber dessen Versuch segelt deutlichst vorbei.

46 Die zweiten 45 Minuten läuft.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause im Olympiastadion! Der FC Bayern München liegt mit 1:0 gegen RB Leipzig in Front. Dabei starteten die Sachsen sehr schwungvoll und präsentierten sich von Beginn weg als munterer. Diese leichte Überlegenheit mündete in dem Poulsen-Chance, die Neuer weltklasse zu Nichte machte. Auch in der Folge waren die Ostdeutschen die bessere Mannschaft, kreierten aber nicht die herausragenden Gelegenheiten. So waren es nach einer knappen halben Stunde die Münchener, die ihre bis dato beste Möglichkeit verwerteten und damit das Zepter an sich rissen. Mit vereinten Kräften und einigem Glück schafften es die Bundesligadritten, das 0:2 zu vermeiden. Seit dem Gegentreffer macht es der Deutsche Meister wesentlich besser und ist drauf und dran, die Führung auszubauen. Der zweite Durchgang verspricht einiges an Spannung. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Gulácsi in höchster Not! Die anschließende Ecke wird kurz ausgeführt. Thiago schickt dabei Müller an die Torauslinie, der direkt an den Fünfer gibt. Hummels ist etwas überrascht, bringt dennoch einen Abschluss aus der Nahdistanz zustande. Gerade so steht Gulácsi im Weg und bewahrt seine Farben vor dem 0:2!

44 Wieder eine tolle Chance für die Roten! Müller nimmt nach Lewandowski-Ablage rechts Gnabry mit. Der ehemalige Hoffenheimer flankt halbhoch in die Mitte, wo Gulácsi im Verbund mit einem Abwehrmann klärt.

42 Was für eine Möglichkeit für den FCB! Hummels steckt aus der eigenen Hälfte perfekt in die halblinke Gasse zum startenden Coman durch. Der 22-Jährige entwischt Konaté und Klostermann und läuft frei auf Gulácsi zu. Den Keeper umkurvt er auf Höhe des Elfmeterpunktes und will dann ins Tor einschieben. Konaté ist aber ebenfalls schnell und rettet per Kopf auf der Linie. Dann geht die Fahne hoch - zu Unrecht! Die Hütte hätte gezählt.

40 Die Bayern machen jetzt das, was sie am besten können - sie lassen die Kugel in den eigenen Reihen laufen. So muss Leipzig ordentlich Laufarbeit verrichten. Auf Dauer eine anstrengende Geschichte.

37 Allzu lange ist nicht mehr bis zur Pause zu gehen. Rasenball tut sich schwer, nach dem Rückschlag des Gegentores wieder Fahrt aufzunehmen. Passiert bis zur Halbzeit noch was?

34 Ekliges Ding! Alaba schweißt das Rund von der linken Seite einfach mal nach innen. Nahe der Fünferkante wirft sich Coman ins Geschehen und zwingt die unkoordinierten Gulácsi und Orban zu einer wirren Rettungsaktion. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

31 So wirklich angekündigt hat sich der Treffer nicht. RB ist bis dato das bessere Team, kommt zu Abschlüssen und hatte auch durch Poulsen die beste Gelegenheit. In typischer Bayern-Manier aber schlagen die Isarstädter eiskalt zu. Mal sehen, wie die Rangnick-Elf das verkraftet.

29 Tooor für Bayern München, 0:1 durch Robert Lewandowski

Plötzlich führt der Rekordmeister! Coman schickt auf der linken Außenbahn Alaba an die Grundlinie. Der Österreicher flankt aus vollem Lauf in Richtung Elfmeterpunkt, wo Lewandowski sich seitlich hochschraubt und ins linke Eck einnickt. Gulácsi erwischt er dabei auf dem falschen Fuß, der Ungar ist bei diesem Kopfball entgegen seines Laufes machtlos.

27 Sabitzer verpasst! Werner läuft auf dem linken Flügel die Sechzehnerkante entlang und passt flach in den Rückraum. Aus halblinken 17 Metern bugsiert Sabitzer die Murmel letztlich nicht aufs Tor. Aus spitzem rechten Winkel bringt Poulsen dann nichts mehr zustande.

25 Au weia, da ist so viel mehr drin! Müller taucht völlig frei halbrechts in der gegnerischen Hälfte infolge eines langen Schlages auf. Bei der Ballmitnahme unterläuft ihm aber ein technischer Fehler. So klärt die zurückeilende Hintermannschaft gerade noch rechtzeitig.

23 Unglücklich: Werner treibt die Kirsche auf links nach vorne und sucht mit seiner flachen Hereingabe Poulsen. Sein Sturmpartner steht aber einen Schritt zu weit vorne und kommt zwischen Fünfer und Strafstoßpunkt nicht zum Abschluss.

22 Seit der Großchance von Poulsen haben die Roten Bullen das Geschehen mehr oder weniger im Griff. Immer wieder geht es überfallartig nach vorne, vor allem das Flügelspiel sieht vielversprechend aus. Die Kovač-Elf hat sich dagegen noch nicht eingegroovt.

19 Der Rekordmeister kommt seinerseits erstmals zu einem Eckstoß. Nach Kopfballabwehr der Leipziger drischt Alaba die Murmel aus mittigen 25 Metern wuchtig aufs Gehäuse - klar drüber.

17 Das hätte brenzlig werden können! Poulsen luchst einem Bayer das Spielgerät tief in der gegnerischen Hälfte ab und rast in Richtung Strafraum. Bevor er aus zentralen 17 Metern draufhalten kann, grätscht Kimmich von hinten riskant aber fair dazwischen. Wenig später gibt es Abstoß.

16 Damit haben wir also den ersten echten Hingucker der Partie zu sehen bekommen. Nur Neuer ist es zu verdanken aus Sicht der Roten, dass sie nicht durch den Poulsen-Kopfball zurückliegen. Schon jetzt hat sich die Hereinnahme des 33-Jährigen also gelohnt.

14 Sabitzer zieht von der linken Außenbahn nach innen und probiert es aus halblinken 22 Metern mit einem Schuss. Sein versuch rutscht aber harmlos klar unten links vorbei.

12 Im Nachgang gibt es offenbar noch etwas zu prüfen. Poulsen will gehalten worden sein. Infolge der kurzen Absprache mit Köln entscheidet Stieler auf Weiterspielen. Zu Recht.

11 Neuer mit einer Monsterparade! Halstenberg platziert den Standard von links an die Fünfmeterraumkante. Dort steigt Poulsen am höchsten und nickt die Kugel aufs Tor. Neuer reißt blitzartig den rechten Arm in die Höhe und lenkt das Ding aus kürzester Distanz an die Unterkante der Latte. Im Nachsetzen bekommen seine Vordermänner das Geschehen bereinigt.

10 Nach einem Ballverlust der Münchener im Mittelfeld soll es bei RB schnell gehen. Forsberg verschleppt das Tempo allerdings. Immerhin holt Werner auf links einen Eckball heraus.

9 In den ersten Minuten haben die Leipziger öfters den Ball, dennoch wirken die Süddeutschen in ihren Angriffsbemühungen gefährlicher. Auf richtige Highlights warten wir aber weiterhin.

6 ...oder auch nicht. Halstenberg bringt die Pille selbst an den Fünfmeterraum. Hier aber fängt Neuer sie dankbar ab.

5 Kimmich hält auf der rechten Defensivseite klar den Fuß gegen Halstenberg drüber. Womöglich eine interessante Freistoßposition...

3 Der FCB mit dem ersten Abschluss! Gnabry wuselt sich über halbrechts in den Sechzehnmeterraum und lässt mit einem Haken nach innen Halstenberg stehen. Sein Linksschuss aus elf Metern trudelt aber klar rechts unten vorbei.

1 Auf geht's in Berlin!

1 Spielbeginn

Tobias Stieler obliegt die Ehre, das heutige Kräftemessen an der Pfeife zu begleiten. Der 37-jährige Jurist aus Hamburg erwies sich in der laufenden Pokalspielzeit durchaus als Glücksbringer für RB (2:1 n.V. Beim FC Augsburg), während er in der Liga aus Bayern-Sicht nicht immer der Talisman war (3:0 und 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg, zudem 1:3 bei Bayer 04 Leverkusen). Unterstützt wird er an den Seitenlinien von Christian Gittelmann und Dr. Matthias Jöllenbeck.

Sieben Mal bekamen die beiden Klubs es bisher miteinander zu tun. Für die Ostdeutschen sieht das bei vier Pleiten und zwei Remis und nur einem Dreier nicht allzu rosig aus. Nur am 27. Spieltag der Saison 2017/2018 (2:1) gestalteten sie die Partie siegreich. Ansonsten gab es insbesondere auswärts nur Niederlagen. Durch das Unentschieden am 33. Spieltag gegen den FCB dürfte aber neue Hoffnung aufkeimen. Und: Bereits ein Mal duellierten sich die Vereine im DFB-Pokal. In der zweiten Runde des Vorjahres scheiterte Leipzig nur hauchdünn am Coup (4:5 nach Elfmeterschießen). Es dürfte also spannend werden.

Vom “schwerstmöglichen Gegner“ spricht indes auch sein Übungsleiter-Pendant Rangnick. Der 60-Jährige schätzt die Münchener nach wie vor als “das Maß aller Dinge“ ein, jedoch “ist es klar, dass wir versuchen wollen, den Abstand zu den Bayern und zu Dortmund zu verkleinern“. Damit es gegen den Rekordmeister mit dem Pokalsieg klappt, soll weiterhin an der sicheren Defensive (nur 29 Gegentore) festgehalten werden. “Wir dürfen ihnen nicht viele Möglichkeiten geben, zudem möglichst wenig Raum und Zeit zum Kombinieren. Das wird ausschlaggebend sein. Wir hatten die beste Abwehr in der Liga, das wollen wir auch Samstag wieder zeigen. Im Vergleich zum 0:0 vor zwei Wochen wollen wir bessere Szenen im Ballbesitz haben und in allen Bereichen das Spiel der Spiele machen. Nur dann haben wir eine Chance. Aber wir trauen uns das zu“, so Rangnick.

Niko Kovač sieht sich vor der Begegnung erneut Fragen rund um seine Zukunft ausgesetzt. Die jedoch wischt er schnell weg: “Das ist deplatziert. Lassen sie uns über den Fußball reden, der morgen wichtig ist. Darauf will ich meine gesamte Energie stützen, der Rest ist sekundär“. Der Kroate schiebt zunächst einige Komplimente in Richtung des Gegners: “Was in Leipzig geschaffen wurde, hat alles Hand und Fuß. Alles ist geplant mit einer perfekten Struktur. Der Fußball und der Osten profitieren davon“. Zwar haben seine Elf “die schwerste Mannschaft“ erwischt, die sie hätte kriegen können, naturgemäß wolle sie aber auch gewinnen. Dennoch: “Es wird ein schweres, offenes und intensives Spiel. Im Finale gibt es keinen Favoriten“.

Vermeintlich einfacher war währenddessen der Weg ins Endspiel nach Berlin für die Roten verglichen mit RB. In den ersten beiden Runden schalteten sie mit wesentlich mehr Mühe als erwartet die unterklassigen SV Drochtersen/Assel (1:0) und SV Rödinghausen (2:1) aus. Im Achtelfinale hatten sie dann bereits mit dem Olympiastadion das Vergnügen, als es gegen Hertha BSC ging (3:2 nach Verlängerung). Einem äußerst spektakulären und so nicht absehbarem Erfolg über den Zweitligisten 1. FC Heidenheim vor eigenem Publikum (5:4) folgte die schwere Aufgabe beim SV Werder Bremen (3:2). Nun steht wohl die härteste Prüfung an.

Auf der Gegenseite wäre ein dritter Rang eine Katastrophe gewesen. Alles andere als am Ende der Saison die Salatschüssel nach oben zu recken, wäre für den FCB undenkbar. Länger als gewöhnlich musste der Verein auf den Moment warten, nach dem abschließenden Sieg am letzten Spieltag über Eintracht Frankfurt (5:1) aber stand der Titel doch fest. Selbstredend lautet nun der Anspruch, das Double einzukassieren. Mehr ist infolge des Ausscheidens in der Königsklasse gegen den FC Liverpool (0:0 und 1:3) nicht mehr drin.

Generell kann sich die Saison der Roten Bullen absolut sehen lassen. Mit Ausnahme des überraschend frühen Ausscheidens in der Gruppenphase der Europa League überzeugen sie über eigentlich die gesamte Strecke der Spielzeit. Nicht nur das Pokalfinale steht zu Buche; durch den starken dritten Platz in der Bundesliga, wo es nach dem 31. Spieltag sogar noch theoretische Meisterchancen gab, gibt es ab 2019/2020 wieder Champions League zu bestaunen. Dann jedoch mit neuem Trainer – Julian Nagelsmann wird an die Stelle Ralf Rangnicks rücken.

Aber der Reihe nach. Damit es aus Sicht der Sachsen überhaupt soweit kommen konnte, mussten sie einige härtere Prüfungen überstehen. Nach dem Erfolg zum Auftakt beim FC Viktoria Köln (3:1) kam es gleich zum Kracherspiel mit Bald-Coach Julian Nagelsmann und der TSG 1899 Hoffenheim (2:0). Auch danach warteten mit dem VfL Wolfsburg (1:0) und dem Auswärtsauftritt beim FC Augsburg (2:1 nach Verlängerung) Gegner aus der Bundesliga. Durch den abschließenden Triumph beim Hamburger SV (3:1) war der letzte Schritt nach Berlin dann auch getan.

Es ist angerichtet! Das Endspiel des DFB-Pokals 2018/2019 wirft seine Schatten voraus. Schon nach der ersten Runde und dem Scheitern von Titelverteidiger Eintracht Frankfurt beim SSV Ulm 1846 (1:2) war klar, dass es einen neuen Sieger geben würde. Bis zum Schluss hielten dabei die Leipziger und die Münchener Bayern durch und dürfen sich nun miteinander messen. Während die einen zum ersten Mal im Finale stehen, nehmen die anderen zum 22. Mal daran teil.

Blicken wir zunächst rasch auf die Aufstellungen. Leipzig wechselt im Hinblick auf das letzte Ligamatch vor einer Woche wie erwartet fast die ganze Mannschaft aus. Mvogo, Upamecano, Mukiele, Haïdara, Laimer, Matheus Cunha (alle Bank), Saracchi, Ilsanker, Bruma und Augustin (alle nicht im Kader) werden durch Gulácsi, Konaté, Orban, Klostermann, Halstenberg, Kampl, Sabitzer, Forsberg, Poulsen und Werner ersetzt. Die Süddeutschen hingegen tauschen zwei Mal. Kapitän Neuer kehrt nach überstandenem Muskelfaserriss zurück zwischen die Pfosten und ersetzt Ersatzmann Ulreich. Zudem muss Goretzka (muskuläre Beschwerden) passen, für ihn startet Martínez.