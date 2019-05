Wenn es nach dem Willen der Leipziger geht, ist das Pokalfinale nur der Vorgeschmack auf viele weitere große Spiele. Der künftige Trainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rangnick kündigten nach Saisonende in der Liga unisono an, in den kommenden Jahren Deutscher Meister werden zu wollen. Und die derzeit überbordend selbstbewussten RB-Kicker wollen in der kommenden Saison auch in der Champions League ähnlich geschlossen, abwehrstark und dominant auftreten wie in den meisten Bundesligaspielen.