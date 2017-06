Heiko Herrlich ist neuer Bayer-Coach

Sportchef Rudi Völler erklärte: "Es gab zwei Trainer, an denen wir sehr großes Interesse hatten. Das haben wir nicht hinbekommen. Im Verlauf der letzten Woche hat sich der Name Heiko Herrlich verfestigt. Diese zwei Aufstiege hintereinander mit Regensburg waren beeindruckend." Zielvorgabe an Herrlich sei, "unsere aktive, aggressive Spielweise weiterzuführen" und "international wieder dabei zu sein", sagte der 57-Jährige.