Lewandowski verlängert bei den Bayern

Lewandowski, dessen Marktwert aktuell rund 50 Millionen Euro beträgt, war 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund zum FC Bayern gewechselt. In bisher 122 Pflichtspielen für die Bayern erzielte der 85-malige Nationalspieler 89 Tore, davon 58 in 77 Spielen in der Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit holte sich Lewandowski mit 30 Treffern die Torjägerkanone der Liga. "Er kann es einfach, er hat eine brutale Qualität", sagte Teamkollege Thomas Müller einmal über ihn.