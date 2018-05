Löw nominiert überraschend Götze und Halstenberg

Mario Götze und Ilkay Gündogan haben sich nach ihren Zwangspausen wieder stabilisiert. Sie spielen in ihren Clubs wieder wichtige Rollen und sind im Rhythmus. Joachim Löw

Vor allem als Mutmacher Richtung WM 2018 dürfen der Dortmunder Götze und Ilkay Gündogan von Manchester City das Comeback in der deutschen Nationalmannschaft sehen. Mit dem Treffpunkt des Teams am kommenden Dienstag in Berlin geht für beide eine 353-tägige Auswahl-Abstinenz zu Ende. Der 25 Jahre alte Götze, Schütze des entscheidenden Final-Tores zum WM-Sieg 2014 in Brasilien, und Güdogan (27) hatten ihre bisher letzten Länderspiele vor einem Jahr gegen Italien bestritten. Danach musste Götze wegen einer Stoffwechselerkrankung lange pausieren. Gündogan verletzte sich erneut am Knie.



«Mario Götze und Ilkay Gündogan haben sich nach ihren Zwangspausen wieder stabilisiert. Sie spielen in ihren Clubs wieder wichtige Rollen und sind im Rhythmus», bemerkte der Bundestrainer. «Ich gratuliere, er verdient es. Er hat hart gearbeitet. Es war schwer für ihn, fünf Monate nicht zu spielen», kommentierte BVB-Coach Peter Bosz die neue Chance für seinen Schützling Götze: «Man sieht, dass er besser und besser wird. Aber wir müssen immer noch vorsichtig sein.»