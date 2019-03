Löw: Erneuerung statt Erinnerung

Joachim Löw

Nicht am Aschermittwoch, sondern am Veilchendienstag ist also alles vorbei: Die Nationalmannschaftskarrieren von Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller hat der Bundestrainer offiziell für beendet erklärt. Löw schickt gleich drei verdiente Um-die-30-Weltmeister in den vorzeitigen DFB-Ruhestand. Der Weltmeistermacher nabelt sich ab von seiner erfolgreichsten Spielergeneration: Erneuerung statt Erinnerung, Taten statt ewige Treue.