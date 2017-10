Der Masterplan für die Mission Titelverteidigung

Joachim Löw hatte eine Weile am Stehtischchen gewartet, als sich die beiden Trainer kräftig umarmten. Wer weiß, wann man sich wiedersieht? Prosinecki will sich in zwei, drei Tage entscheiden, ob er weiterhin am Kaspischen Meer als Entwicklungshelfer arbeitet. Löw ist da längst mehrere Schritte weiter und kurz davor, endgültig in den Tunnel zur Mission Titelverteidigung der WM 2018 abzutauchen.



Deutliches Indiz: Über konkreten Anlass des ein oder anderen Wutausbruchs an der Seitenlinie in der ersten Halbzeit beim 5:1-Pflichtsieg gegen den Außenseiter wollte Löw gar nicht reden. "Man muss natürlich auch zugestehen, dass manche junge Spieler gewisse Stufen in der Entwicklung durchlaufen. Da funktioniert nicht alles so. In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner so bespielt, wie wir ihn gebraucht haben. Die Tore sind dann zwangsläufig gefallen."